John Textor, investidor do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/02/2022 18:14

Rio - A derrota do Botafogo por 5 a 3 para a Portuguesa-RJ, no último domingo, pelo Campeonato Carioca, despertou a necessidade do Alvinegro fortalecer o elenco nesta temporada. Para o jornalista Breiller Pires, da "ESPN", o investidor John Textor precisa acelerar o planejamento da SAF do clube carioca.

Chay em ação pelo Botafogo contra a Portuguesa-RJ Foto: Vitor Silva/Botafogo

"Para mim, a questão passa menos pelo técnico e mais pela análise do elenco. Precisaria de reforços, de encorpar esse time. O desafio não é Série B, é Série A, e está enfraquecido em relação à Série B. Textor precisa ter esse entendimento. Se tiver ambição na Série A esse ano, nem que seja de baixo nível, de se manter, precisa encorpar", afirmou Breiller Pires nesta segunda-feira no 'F360'.

"O time não está preparado para o desafio de Primeira Divisão, com duelos contra Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras. É frágil em campo e nas opções do banco. A transição precisa ser acelerada se olhar esse ano como importante para o o projeto. Se quiser só resolver os trâmites, não precisa correr, mas lidar com a insatisfação da torcida, que tem expectativa de rivalizar com as grandes potências em curto prazo", completou.

"O atraso com Luís Castro dificulta esse planejamento. Não se imagina que vá chegar e dar jeito, primeiro vai fazer diagnóstico, ver qual futebol pretende, construir uma identidade leva tempo. Essa transição não pode fazer o Botafogo sangrar, lutar contra o rebaixamento, sofrer. Textor precisa ter esse sentido de urgência, acelerar", concluiu.