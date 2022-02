Lúcio Flávio, técnico interino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/02/2022 10:57

Rio - Após o massacre sofrido no Luso Brasileiro com a derrota por 5 a 3 para a Portuguesa, pela nona rodada do Campeonato Carioca, o técnico interino Lúcio Flávio, do Botafogo, lamentou o expressivo resultado conseguido pela Lusa e a atuação do Alvinegro na Ilha do Governador.

"De fato, houve no jogo de hoje um exagero ao resultado. Se você errar, o adversário tem a capacidade de fazer os gols. Como já falei, foi noite que não queríamos. Não foi um bom jogo, erramos muito individualmente. Foi um resultado que acaba sendo além do que esperávamos", afirmou Lúcio Flávio, em entrevista coletiva após o duelo.

O Botafogo passa por um momento de instabilidade após o desligamento de Enderson Moreira e ainda se preocupa com a transição para o modelo de clube-empresa. Enquanto isso, a equipe enxerga o potencial defensivo despencando e muitos atletas já sendo questionados quanto a sua qualidade para seguir no projeto de John Textor.

"Todos nós ficamos insatisfeitos, claro que ninguém queria um resultado como esse. Não fizemos uma boa jornada. Tomamos gols rápidos no início dos dois tempos. No primeiro tempo, conseguimos uma reação rápida, no segundo tempo não foi possível. Não estamos satisfeitos com o resultado, sabendo da questão da transição do clube. É que nós temos como elenco nesse momento e vamos continuar preparando esse grupo pra semana e pro jogo seguinte", acrescentou.

O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira (07/03), às 19h30, no Estádio Nilton Santos, para o duelo contra o Volta Redonda. Uma vitória garante o Glorioso nas semifinais do Cariocão.