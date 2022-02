Botafogo foi derrotado pela Portuguesa - Vítor Silva/ BFR

Botafogo foi derrotado pela PortuguesaVítor Silva/ BFR

Publicado 27/02/2022 21:00 | Atualizado 27/02/2022 21:23

Rio - Enquanto projeta um futuro glorioso com a chegada do investidor norte-americano John Textor, o torcedor alvinegro não tem muito com o que se alegrar ao olhar para dentro de campo. Neste sábado, o Botafogo voltou a ser derrotado no Campeonato Carioca. No Luso-Brasileiro, a equipe comandada por Lúcio Flávio perdeu por 5 a 3 para a Portuguesa no Luso-Brasileiro.

O resultado foi a segunda derrota seguida do Alvinegro, que na última rodada havia perdido o clássico para o Flamengo. O tropeço adiou a classificação do Glorioso para a semifinal do Campeonato Carioca. O Botafogo precisa apenas de uma vitória para confirmar a vaga nos próximos dois jogos que tem pela Taça Guanabara. Fluminense, Flamengo e Vasco já selaram a classificação.

A partida no Luso-Brasileiro não começou bem para o Botafogo. Com apenas um minuto, a Portuguesa saiu na frente. Watson recebeu belo passe, invadiu a área e cruzou, Joel Carli acabou desviando contra o gol da sua equipe e colocou a Lusa em vantagem na partida. A resposta do Botafogo demorou um pouco, mas veio aos 14 minutos. Ronald fez cruzamento pela direita e Matheus Nascimento apareceu com um belo toque de calcanhar. Carlão apareceu para fazer grande defesa e salvar a Portuguesa.

Com apenas 20 minutos, o técnico interino Lúcio Flávio mexeu na equipe do Botafogo. Ronald foi sacado e Erison entrou na partida para dar mais mobilidade ofensiva a equipe de General Severiano. Porém, quem chegou com perigo, foi novamente a Lusa. Aos 22 minutos, Romarinho recebeu dentro da área e finalizou para boa defesa de Gatito.

Porém, dois minutos depois, o Botafogo chegou com perigo. Matheus Nascimento achou Erison, que saiu na cara de Carlão, porém, a finalização do atacante alvinegro foi em cima do goleiro da Portuguesa, que fez uma grande defesa. Aos 36 minutos, mais uma boa chegada do Botafogo. Chay bateu escanteio fechado, Joel Carli raspou a bola que foi na direção do gol. A Portuguesa se salvou porque Sanchez se antecipou a Matheus Nascimento e apareceu para tirar o perigo.

No entanto, a Portuguesa seguia perigosa e aos 40 minutos ampliou. Watson recebeu pela direita, fintou a Vitor Marinho e finalizou bem, sem chances de defesa para Gatito Fernández. Apesar disso, o Alvinegro conseguiu uma reação imediata. Dois minutos depois, o Glorioso reagiu. Rai achou bem Kayque, que cruzou para Erison completar para o fundo das redes.

Embalado após desencantar na partida, o Botafogo foi para cima e conseguiu buscar o empate ainda no primeiro tempo. Já nos acréscimos, Chay arriscou de fora da área, o goleiro da Portuguesa Carlão soltou a bola e Matheus Nascimento apareceu para conferir e deixar tudo igual na Ilha do Governador.

O Botafogo voltou para o segundo tempo com João Victor no lugar de Fabinho. E com menos de um minuto, o atacante arriscou de fora da área e a bola passou muito perto da meta do goleiro Carlão, assustando a Portuguesa. No entanto, quem colocou a bola para dentro foi a Lusa. No lance seguinte, Sanchez cruzou, Gatito saiu mal do gol e Bruno Santos cabeceou para o fundo das redes.

Atrás do placar, o Botafogo seguiu em busca de gols e quase empatou aos sete minutos. Após cruzamento de Daniel Borges, Chay finalizou e a bola acabou desviando na zaga da Portuguesa e indo para fora. Os alvinegros reclamaram de desvio no braço, mas a arbitragem interpretou de uma outra forma.

Após a parada técnica, a Portuguesa aproveitou mais um descuido da defesa do Botafogo e marcou novamente. Aos 24 minutos, Kanu deu bobeira e Miller recebeu belo passe, invadiu a área e deslocou Gatito para fazer o quarto da equipe lusitana.

A vantagem ampliada pelos insulanos acabaram desanimando o Botafogo. Sem força para reagir, o Glorioso ainda acabou levando mais um gol. Aos 37 minutos, Joazi recebeu pela direita, carregou bem a bola e cruzou na medida para João Paulo fazer o quinto gol da Lusa. No fim, Matheus Nascimento descontou, mas nada que pudesse alterar a vitória da Portuguesa.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 5 X 3 BOTAFOGO



Local: Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Diego da Silva Lourenço

Assistentes: Rafael Sepeda de Sousa e Gabriel Bernardo Duarte

Cartões amarelos: Netinho, Jhonnatan, Sanchez e João Paulo (Portuguesa); Ronald (Botafogo)

Gols: Joel Carli, contra, ao 01, Watson aos 40, Erison aos 42 e Matheus Nascimento aos 46 minutos do primeiro tempo; Bruno Santos ao 01, Miller aos 24 minutos, João Paulo aos 37 minutos e Matheus Nascimento aos 45 minutos do segundo tempo



PORTUGUESA: Carlão; Watson (Joazi), Marcão, Leandro Amaro e Sanchez; Netinho (Patrick), Jhonnatan e Cafu (Miller); Romarinho (João Paulo), Bruno Santos (Júnior Pirambu) e Rafael Pernão. Técnico: Marcus Grippi



BOTAFOGO: Gatito; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu e Vítor Marinho (Jefinho); Fabinho (João Victor), Kayque (Breno), Ronald (Erison), Chay e Raí; Matheus Nascimento. Técnico: Lúcio Flávio