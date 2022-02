Luís Castro, provável novo técnico do Botafogo - Foto: Divulgação/shakhtar donetsk

Luís Castro, provável novo técnico do BotafogoFoto: Divulgação/shakhtar donetsk

Rio - Luís Castro ainda não foi oficializado como treinador do Botafogo, mas já começou a entender qual é a realidade do clube. O português teve conversas iniciais com o departamento de futebol, iniciou análises sobre o elenco e projeções futuras e deu até aval sobre nomes que estão na "lista de desejos" do Glorioso no que diz respeito a reforços.

Vale lembrar que tudo está certo entre Botafogo e Luís Castro. O Alvinegro, agora, tenta se entender com o Al-Duhail. O clube brasileiro tentava a liberação por um valor menor do que a multa de 1,2 milhão de euros (R$ 6,8 milhões, na cotação atual), mas os qataris estão irredutíveis. John Textor se comprometeu a pagar o valor e o processo está em vias de ser finalizado.

Enquanto fatores burocráticos são resolvidos, o português resolveu já se ambientar ao que lhe espera em (provável) um futuro não tão distante. Luís Castro teve reuniões com o departamento de futebol para conhecer o panorama do plantel do Botafogo e conhecer os funcionários do clube.



O comandante também já começou a traçar uma análise sobre o elenco. John Textor quer ser agressivo no mercado em busca de reforços e conta com Luís Castro como mais uma força na busca por novos jogadores. O português, inclusive, já teve contato com nomes que foram selecionados pela análise de mercado e estão na "lista de mercado" do clube.



Por ainda não estar inserido na realidade, os comentários ainda são pequenos, mas Castro já está sabendo o que está acontecendo com o Glorioso dentro e fora de campo. A tendência é que o Botafogo intensifique a busca por reforços com a chegada do treinador e o 'sinal verde' do português pelos nomes.