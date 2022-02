Gilberto, do Benfica, de Portugal - Foto: Divulgação/Benfica

Gilberto, do Benfica, de PortugalFoto: Divulgação/Benfica

Publicado 24/02/2022 18:39

Rio - A pedida de US$ 5 milhões (cerca de R$ 25 milhões na cotação atual) pelo lateral-direito Gilberto, do Benfica, de Portugal, dificultou a negociação com o Botafogo. Por outro lado, com auxílio de John Textor, o Alvinegro pretende pagar a metade do valor para contratar o atleta em definitivo. A informação é do jornalista Thiago Veras, da Rádio Tupi.

Além de Gilberto, o Botafogo negocia para contratar o atacante Bruno Tabata, do Sporting, também de Portugal. Na última terça-feira, o Alvinegro considerou positiva a reunião para encaminhar as tratativas com o jogador.

No entanto, ainda de acordo com o jornalista, a negociação que não deve ser realizada é com o atacante israelense Eran Zahavi, do PSV-HOL. O Botafogo considerou alto a pedida do jogador. Na ocasião, o atleta exigiu receber cerca de 4 milhões de euros de salário/ano, sendo R$ 1,9 milhão mensalmente.