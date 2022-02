John Textor analisa nomes - Foto: Vitor Silva/Botafogo

John Textor analisa nomesFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/02/2022 14:32 | Atualizado 24/02/2022 14:34

Rio - A oferta de R$ 20 milhões pelo lateral-direito Gilberto, do Benfica, de Portugal, assustou a diretoria do Botafogo. Por isso, o Alvinegro não pretende pagar este valor para contratar o jogador de 28 anos. Além disso, o salário do atleta também é visto como alto. A informação é do portal "Extra".

Na última quarta-feira (23), Gilberto atuou pela equipe titular do Benfica no empate por 2 a 2 com o Ajax, da Holanda, pela Liga dos Campeões. De acordo com o seu staff, o lateral-direito está "100% focado no clube português".

O lateral ainda está na mira da diretoria do Botafogo e também do investidor John Textor. Gilberto é visto como um dos possíveis reforços para fortalecer o elenco alvinegro nesta temporada do retorno à elite do futebol brasileiro.