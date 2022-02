Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/02/2022 19:31

O Botafogo está escalado para pegar o Flamengo nesta quarta-feira, às 20h, no Nilton Santos, pela oitava rodada do Carioca. O interino Lúcio Flávio optou por mudar o esquema da equipe e vai mandar a campo uma equipe com três volantes e deixou Erison no banco de reservas.

O Alvinegro encara o Flamengo da seguinte forma: Gatito; Daniel, Kanu, Carli e Jhonatan; Barreto, Breno, Fabinho, Luiz Fernando e Chay; Matheus Nascimento.