Cavani deixará o Manchester United no meio do ano - AFP

Cavani deixará o Manchester United no meio do anoAFP

Publicado 23/02/2022 16:15

John Textor confirmou o interesse por Edinson Cavani, mas o Botafogo não está só nesse desejo. De acordo com o canal argentino 'TyC Sports', o Glorioso, entretanto, é o principal adversário de Boca Juniors e River Plate para tentar trazer o atacante uruguaio e do Manchester United de volta ao futebol sul-americano.



Boca Juniors é quem há mais tempo tenta contratar Cavani. Desde o fim ano passado, o vice-presidente do clube e ex-jogador, Riquelme, confirmou o interesse pelo jogador de 35 anos e tem conversas diretas com ele, deixando a porta do clube aberta.



Já os rivais do River Plate tiveram interesse mais recente e a negociação de Álvarez para o Manchester City pode ajudar na busca por Cavani.



O canal argentino ainda se mostra preocupado com o novo poderio econômico do Botafogo com a chegada do investidor John Textor e diz que os clubes de Buenos Aires apostam na história das camisas para convencer Cavani.