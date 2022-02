Empresário John Textor concentra esforços para trazer Luís Castro - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/02/2022 14:37

Rio - A chegada do técnico Luís Castro ao Botafogo será prolongada por mais alguns dias. O que ainda impede o acerto com o técnico português, é a liberação do Al-Duhail, do Catar, mesmo com John Textor concentrando os esforços para pagar a multa rescisória estimada em R$ 7 milhões. Nesta quarta-feira, durante o programa "SporTV News", do Grupo Globo, o comentarista André Loffredo destacou que o valor não será um empecilho para o investidor norte-americano.

"Dinheiro não é problema. Do outro lado estão segurando, até porque não tem técnico imediatamente. Mas a multa é unilateral, se pagou e ele quer sair, é unilateral. Se chegar e pagar o que está no contrato, leva. Você viu quantas vezes ele (John Textor) falou o love. Ele ama. Então, vai pagar. Até agora deixou bem claro que esse não vai ser o problema", destacou.



Além disso, o jornalista comentou sobre o interesse do Botafogo no lateral-direito Gilberto e também no atacante Everton Cebolinha, ambos do Benfica, de Portugal. No caso do lateral, o clube português sinalizou o interesse em receber R$ 20 milhões. Quanto ao atleta da seleção brasileira, John Textor ainda está avaliando a possível compra.

"São jogadores que acrescentam ao elenco do Botafogo. Cebolinha já é um avanço. Bruno Tabata e Gilberto compõem o elenco, melhoram, Cebolinha é de Seleção Brasileira e com possibilidade de retorno. É um jogador que pode vir a ser de exceção aqui", afirmou.

"É o que torcedor do Botafogo está esperando como demonstração de que está se querendo realmente montar time para disputa de títulos. Um empresário comprar o time não significa que vai ser campeão, pode ganhar dinheiro com boas campanhas e revelar bons jogadores, mas não é o que interessa ao torcedor", concluiu.