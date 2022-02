Gatito no treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Gatito no treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 22/02/2022 17:20

Rio - Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o goleiro Gatito Fernández, do Botafogo, admitiu que o elenco alvinegro está ansioso com a chegada do técnico Luís Castro. Além disso, exaltou o centroavante Edinson Cavani, do Manchester United, da Inglaterra e torce por uma possível negociação com o Alvinegro.

"Nos bastidores já teve comentário com relação ao treinador, não está oficializado pelo clube, mas já conhecemos um pouco do trabalho, tem uma vasta experiência não só no profissional como também na formação de jogadores", afirmou.

"Em relação ao Cavani, claro que todos nós queremos jogar com os melhores do mundo, e o Cavani é um deles. O histórico dele fala por si só, creio que seria uma coisa muito boa para o Botafogo e para nós jogadores também", concluiu.