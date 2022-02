Investidor norte-americano, John Textor - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 22/02/2022 15:18

Ex-jogador e comentarista da TV Globo, Júnior elogiou as ideias de John Textor para o Botafogo. O investidor americano tenta mudar a filosofia do futebol do clube, quer finalizar a contratação do técnico Luís Castro e já manifestou interesse em Edinson Cavani, craque uruguaio que atua pelo Manchester United.

"Gosto dessas ideias do Textor, só não sei se a torcida do Botafogo terá paciência para chegar nesses objetivos. Mas as ideias são boas. Só de trazer Cavani e um treinador que vai tomar conta do departamento de futebol, vamos dizer assim, é bastante interessante", opinou Júnior durante o “Seleção SporTV”.

Textor chegou ao Rio nesta terça-feira (22) para assinar a compra definitiva de 90% da SAF do Botafogo. Quando finalizado o processo, o clube terá um aporte de R$ 100 milhões, que serão usados nas contratações que o clube necessita para a disputa do Campeonato Brasileiro.