John Textor busca reforços - Vitor Silva/Botafogo

John Textor busca reforçosVitor Silva/Botafogo

Publicado 22/02/2022 09:30

Rio - O investidor norte-americano John Textor está no Brasil para assinar o projeto da SAF envolvendo o Botafogo. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o empresário afirmou que o clube carioca é sua prioridade máxima e que deseja se tornar sócio de algum clube português para beneficiar o Glorioso em formato de parceria.

"Eu deixei bem claro que quero fazer negócios em Portugal, em outro clube e acho que seria um parceiro incrível para o Botafogo. Em Portugal, no melhor dos casos quando está num clube grande, você é acionista minoritário, mas pode ser um acionista que contribui. Então, ter a maioria das ações aqui no Botafogo faz dele o principal projeto para mim neste momento. Queria ter uma posição minoritária em um clube em Portugal que permita beneficiar o Botafogo. Acho que seria ótima ideia. Ainda estou falando com o pessoal lá. Estou interessado em todos os clubes, menos o Benfica", afirmou.

Textor ainda aproveitou para fazer elogios a Luis Castro, que está muito perto de ser anunciado como futuro técnico do Botafogo. O norte-americano voltou a ressaltar que a multa rescisória não será problema para o acerto.

"Vou deixar Luís Castro falar por ele. É verdade que ele segue como nosso nome favorito e continuamos a falar com ele ativamente. Ele tem contrato com outro time, então temos que ter cuidado com o que falamos com ele. Mas amamos Luís Castro, achamos que é o homem certo para o trabalho, só que temos muito trabalho para fazer, porque ele tem um time hoje. Mas o amamos", disse.