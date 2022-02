Luis Suárez - Reprodução/ @luissuarez9

Publicado 21/02/2022 15:22

Rio - Investidor do Botafogo em fase final de compra da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube, John Textor usou as redes sociais para negar qualquer sondagem do Alvinegro pelo atacante uruguaio Luis Suárez, do Atlético de Madrid.

"Eu poderia facilmente me envolver nisso com toda a energia! Não é verdade, mas é divertido considerar a ideia", escreveu Textor, citando a matéria de um portal especializado a cobertura do Botafogo.

O novo acionista do Glorioso deixou claro em entrevistas recentes a vontade de montar uma equipe forte para o Campeonato Brasileiro, e até citou Edinson Cavani, do Manchester United, com quem tem conversas iniciais para estudar valores - a negociação, no entanto, é considerada difícil.

Enquanto finaliza o processo de compra de 90% das ações do novo modelo de gestão do clube, Textor e sua equipe seguem mapeando o mercado atrás de novos reforços.