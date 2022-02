John Textor chega ao Botafogo no Estadio Nilton Santos. 08 de Janeiro de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor_Silva

John Textor chega ao Botafogo no Estadio Nilton Santos. 08 de Janeiro de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor_Silva

Publicado 20/02/2022 11:13

Rio - Apesar da demora em fechar com um técnico para o lugar de Enderson Moreira, o Botafogo não está parado na busca por jogadores para reforçar seu elenco. Segundo o "GE", o clube mapeia o mercado em busca de opções e já realizou diversas sondagens.

Apesar do estudo, o Glorioso ainda não intensificou as negociações justamente por ainda não contar com um treinador. As consultas foram feitas por reforços que atenderiam as necessidades do elenco, exigidas por John Textor, que trabalha diretamente na busca por um técnico.

Nesta semana, o clube fez sondagens sobre as situações do lateral Gilberto, do Benfica, e do volante Douglas, do PAOK, da Grécia. No entanto, os dirigentes aguardam a chegada do novo treinador para terem o aval e tentarem negociar pelos ex-jogadores do Fluminense.

O favorito de John Textor para o cargo de treinador do Botafogo é o português Luís Castro. No entanto, o técnico já tem um acerto encaminhado com o Corinthians e dificilmente fechará com o time carioca.