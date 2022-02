Luís Castro está sendo disputado por Botafogo e Corinthians - Foto: DIVULGAÇÃO/SHAKHTAR DONETSK

Publicado 19/02/2022 16:51 | Atualizado 19/02/2022 16:55

Rio - O Botafogo ainda não jogou a toalha pelo técnico português Luís Castro. De acordo com o jornalista português Pedro Sepúlveda, da site lusitano “SIC Notícias”, John Textor ligou para o treinador nas últimas horas e tenta convencê-lo a fechar com o Glorioso.

A atitude de Textor se deu pelas notícias de que Castro encaminhou um acerto para treinar o Corinthians. Apesar de o negócio estar bem encaminhado, o treinador ainda não bateu totalmente o martelo. Ele deve fazer isso após o jogo do Al-Duhail, seu clube, na próxima segunda-feira, pela liga local.

Luís Castro sempre foi o nome favorito de Textor para assumir o cargo deixado por Enderson Moreira. O Glorioso, inclusive, já trocava documentos com o advogado do treinador e se surpreendeu com a provável ida para o Corinthians.