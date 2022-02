Escudo do Botafogo aparece em placas de publicidade na Premier League - Reprodução

Publicado 19/02/2022 13:08

Rio - O Botafogo marcou presença na Premier League neste sábado. O escudo do Glorioso apareceu nas placas de publicidade na partida entre Crystal Palace e Chelsea, pela 26ª rodada, no Selhurst Park, em Londres.

O escudo do Glorioso pôde ser visto na propaganda de um aplicativo de celular com um filtro temático para fotos: "Botafogo face paint filters". O Crystal Palace, mandante da partida, teve 18% de suas ações compradas pelo empresário John Textor, novo dono da SAF do Glorioso.

O aplicativo divulgado é de propriedade da Facebank, empresa de tecnologia fundada por Textor e que patrocina o Crystal. A marca aparece nas mangas da camisa do time inglês.