Rafael postou vídeo de primeiro dia de fisioterapia no Botafogo - Reprodução/Instagram

Publicado 18/02/2022 13:44 | Atualizado 18/02/2022 13:46

Rafael está de volta ao Botafogo, mas ainda terá um caminho longo para voltar aos gramados. O lateral-direito postou um vídeo de seu primeiro dia de fisioterapia nas acomodações do clube.

Ainda com a bota ortopédica, Rafael voltou aos trabalhos três semanas depois de passar por cirurgia no pé esquerdo. Ele sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles logo no primeiro jogo na temporada, contra o Botafogo no dia 26 de janeiro pelo Campeonato Carioca.



"Começamos a trabalhar já, de botinha mesmo… Minha felicidade ninguém vai tirar. Boraaa!", escreveu Rafael em postagem nos Stories do Instagram.



A previsão em casos como o do lateral de 31 anos é seis meses para o retorno. Oficialmente o Botafogo não estipulou um prazo para voltar a contar com Rafael.