Gilberto vem sendo ventilado no Botafogo - Reprodução

Publicado 18/02/2022 12:58

Rio - Velho conhecido da torcida, Gilberto é um dos alvos para reforçar a lateral-direita do Botafogo. De acordo com o site "Torcedores.com", o Benfica topou liberar o jogador para o Glorioso, mas impôs algumas condições ao negócio.

Segundo o portal, a ideia do Benfica é ficar com um percentual dos direitos do atleta para lucrar em uma venda futura. O clube português deseja receber 5 milhões de euros (R$ 29,3 milhões, pela cotação atual) por 80% dos direitos econômicos. Outra condição é que este valor seja quitado à vista para que a diretoria vá em busca de um substituto.

Gilberto chegou ao Benfica em 2020, a pedido de Jorge Jesus, que naquela época havia acabado de assumir o clube. Para comprá-lo, o time europeu pagou 3 milhões de euros (R$ 18,7 milhões) ao Fluminense.