Torcida do Botafogo comemora título da Série B e retorno á Série A - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Torcida do Botafogo comemora título da Série B e retorno á Série AFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/02/2022 14:31

Rio - O Botafogo definiu mais um alvo que atua no futebol europeu. Trata-se do zagueiro Jemerson, ex-Corinthians e Atlético-MG, que defende atualmente o Metz, da França. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

O contrato do defensor de 29 anos com o clube francês termina em junho, ao fim da temporada europeia. Pelo Metz, Jemerson disputou dez jogos nesta temporada da Ligue 1. O zagueiro teria a intenção de retornar ao futebol braileiro.

O jogador, que também já vestiu a camisa da Seleção Brasileira, atuou por Atlético-MG, Monaco e Corinthians. Jemerson deixou o clube paulista com 21 partidas realizadas e três gols marcados.

Tendo em vista o fim da transição para a posse definitiva de John Textor como gestor do clube, o Botafogo intensificou sua procura por bons reforços nos últimos dias. A intenção do norte-americano é anunciar de seis a 8 contratações para o Alvinegro, além de um novo técnico, que pode chegar na próxima semana.