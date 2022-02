Investidor americano John Textor - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/02/2022 13:00

Ainda na espera da definição de um novo técnico, o Botafogo procura reforços para o elenco. O clube se interessou por dois ex-jogadores do Fluminense. O lateral-direito Gilberto, que atualmente joga pelo Benfica e o volante Douglas, do PAOK. Os dois, porém, estão em boa fase e faz com que os valores estejam acima do orçamento do Alvinegro. A informação foi divulgada pelo globoesporte.com.

John Textor tem a intenção de ampliar o nível na busca de contratações e a criatividade no mapeamento do mercado. O investidor americano já citou algumas vezes em contatar brasileiros que jogam fora e que queiram voltar. A ideia é ter jogadores que atuam bem na Europa e não aqueles que estão parados ou em fim de contrato.

No PAOK, da Grécia, Douglas é titular e está com três gols na temporada, além de assistências em 24 jogos. É a melhor fase artilheira da carreira do volante.

Gilberto, revelado pelo Botafogo, também vive boa fase no time português. Mesmo com um afastamento desde 15 de janeiro por causa de uma amidalite, o lateral-direito tinha participado de 22 jogos na temporada e marcou quatro gols. Um desses gols foi contra o Dínamo de Kiev, que somou para a classificação das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Mesmo com valores acima da possibilidade, o orçamento do Botafogo não está fechado e o interesse nos dois jogadores da Europa não foi descartado. Por isso, John Textor virá ao Brasil na semana que vem para resolver pendências do clube.