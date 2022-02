John Textor chega ao Botafogo no Estadio Nilton Santos. 08 de Janeiro de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor_Silva

Rio - Na primeira vez que veio ao Brasil, para fazer reuniões com a diretoria do Botafogo, o empresário norte-americano John Textor conheceu o Estádio Nilton Santos e ficou impressionado com a estrutura. No entanto, com seu jeito ambicioso já conhecido por muitos, seus planos são ainda maiores quando falamos do lar do Glorioso.

Textor acredita que a distância da arquibancada para o gramado - por conta da pista de atletismo - é um fator que atrapalha demais na atmosfera do estádio. O acionista do Botafogo não descarta instalar arquibancadas temporárias atrás dos gols para aproximar os torcedores.

O empresário, ao falar de um modelo ideal de estádio para o Alvinegro, comparou com o estilo da casa do Crystal Palace, no sul de Londres. Estrutura antiga, para 25 mil pessoas, mas com distãncia mínima da arquibancada para o gramado. Os torcedores dos Eagles são conhecidos por terem a melhor atmosfera da Premier League.

"Quero a energia de um estádio lotado, em que seja fácil para as pessoas chegarem, que seja barato, acessível, que estejam próximos do jogo. Dá para fazer isso lá? As pessoas irão? Precisamos pensar no futuro em construir um estádio próprio? Se eu fosse construir um dia no futuro, não estaria preocupado tanto com o número de lugares, mas sim na proximidade dos assentos com o campo. Barulho! Energia!", disse John Textor, em entrevista ao jornalista Thiago Franklin.

O novo dono do Botafogo também falou sobre o CT do clube, o Espaço Lonier, Ainda em fase de construção, seu plano inicial era de atender somente aos jogadores das categorias de base, mas que servirá também para preparação do elenco profissional.

"É muito importante que todas as categorias de base estejam num lugar só, é mais eficiente. Também é bom ter o time profissional perto, porque os atletas do time podem visitar os meninos, e eles podem se inspirar neles. Tenho que aprender muito sobre propriedades e os imóveis do Rio de Janeiro, entender como funciona. Quero que os jovens treinem juntos, que o time principal treine perto da base, é eficiente ter os dois pertos, porque tem funcionários em comuns, equipe médica, física… Temos algumas oportunidades perto do Lonier", explicou.

John Textor tem viagem marcada para o Brasil na próxima semana, onde terá novos encontros com a diretoria do Botafogo. A expectativa é de que as reuniões fechem o acordo pela compra de 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube.