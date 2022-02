Luís Castro está na mira do Botafogo - Foto: DIVULGAÇÃO/SHAKHTAR DONETSK

Publicado 16/02/2022 21:00 | Atualizado 16/02/2022 21:01

Rio - O Botafogo terá que aguardar mais uma semana sem definição pelo treinador Luís Castro. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o empresário do técnico português do Al-Duhail, do Catar, afirmou que o futuro não será definido antes desse final de semana.

Cogitado no Alvinegro, Luís Castro continuará no comando do Al-Duhail contra o Qatar SC, fora de casa, na próxima segunda-feira (21). A equipe do treinador português está na vice-liderança da competição e tem chances de conquistar o título.

Ainda de acordo com o jornalista, a multa rescisória de Luís Castro é de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,3 milhões na cotação atual). Além disso, de acordo com o portal "Lance", o Botafogo e o treinador português possuem um acordo financeiro.