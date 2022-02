Diego Gonçalves é um dos principais jogadores do Botafogo - Foto: THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Diego Gonçalves é um dos principais jogadores do BotafogoFoto: THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 16/02/2022 16:13

Rio - O Botafogo divulgou nesta quarta-feira (16) um novo boletim médico para atualizar as situações dos jogadores que já desfalcavam a equipe neste início de temporada. No entanto, dois nomes que vêm atuando no time principal apareceram como surpresas e irão desfalcar o Alvinegro na sétima rodada do Campeonato Carioca, contra o Resende, na quinta-feira.

O grande desfalque é o atacante Diego Gonçalves. De acordo com a nota divulgada pelo clube, o jogador apresentou um quadro de lombalgia, fará exames complementares, mas foi descartado para o duelo contra o Gigante do Vale.

O atacante se junta ao lateral-esquerdo Hugo, que sofreu uma lesão muscular na parte anterior da coxa esquerda no clássico contra o Vasco, no último fim de semana.

Enquanto Carlinhos, Gabriel Tigrão e Vitinho fazem processo pré-operatório por lesões no joelho, o atacante Ênio foi diagnosticado com fratura no quinto metatarso do pé esquerdo e passará por cirurgia. É a mesma lesão que acometeu o companheiro de posição Vinícius Lopes, que sofreu do mesmo problema nos primeiros treinamentos de 2022.