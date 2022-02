Óscar Romero - Foto: Buda Mendes/AFP

Publicado 15/02/2022 16:19

Rio - Anteriormente próximo de ser anunciado pelo Botafogo, o paraguaio Óscar Romero pode ser confirmado em breve pelo Boca Juniors, da Argentina. A informação é do jornalista César Luis Merlo, da "TyC Sports".

Romero já teria se acertado financeiramente com o clube argentino e, caso o acordo seja firmado realmente, deve se apresentar no próximo fim de semana aos Xeneizes. O vínculo do jogador da Seleção Paraguaia seria válido por duas temporadas.

O jogador também tinha dado o "ok" ao Botafogo nas últimas semanas e aguardava apenas uma proposta formal para assinar contrato por dois anos. No entanto, com novas medidas adotadas por John Textor no departamento de futebol, o Alvinegro negocia com outros nomes - que acredita serem de nível elevado - no mercado de transferências.