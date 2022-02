Investidor americano John Textor - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/02/2022 13:18

Rio - O comentarista Maurício Noriega, do Grupo Globo, pediu transparência do investidor John Textor com as decisões do Botafogo. Neste caso, o jornalista questionou na última segunda-feira, durante o programa "Bem, Amigos!", a demissão do técnico Enderson Moreira e a busca por um novo treinador que se adeque ao projeto do empresário norte-americano.

"Tudo bem, é uma nova gestão, uma nova maneira de ver futebol, um projeto diferente… Cara, dá uma entrevista e fala abertamente: “Por que o Enderson não encaixa no seu projeto de futebol?” Seja mais transparente!", disse o comentarista Maurício Noriega no 'Bem, Amigos!'.

"Eu tenho essa dúvida: por que o Enderson, que trouxe o Botafogo de volta à Primeira Divisão, não serve para esse novo projeto? O Botafogo quer um cara com mais nome? Com mais títulos no currículo?", concluiu.