Luís Castro está atualmente no comando do Al-Duhail, do Catar - Reprodução

Luís Castro está atualmente no comando do Al-Duhail, do CatarReprodução

Publicado 15/02/2022 14:14

Rio - Devido a reestruturação no departamento de futebol, o Botafogo acabou desligando na última semana o técnico Enderson Moreira, que deixou o clube com 73% de aproveitamento, mas já pretende anunciar um substituto nos próximos dias. Foi o que revelou o empresário John Textor, investidor do clube, em entrevista ao jornalista Thiago Franklin.

"O Luís Castro com certeza é um dos meus favoritos, porque eu estudei desenvolvimento de academia em Portugal, Benfica Academy, e a razão pela qual Luís Castro se tornou um dos meus favoritos – certamente não é o único treinador com quem estamos falando -, mas ele não é apenas um treinador, ele vem sendo um professor de sistemas. Ele é responsável por desenvolver os padrões técnicos da Porto Academy e afetando o estilo de jogo do Porto", disse o norte-americano.

Apesar de definir o português como principal alvo, Textor não descartou a contratação de outro nome. De acordo com o empresário, o Botafogo mantém profissionais no radar e vem conversando como uma espécie de "plano B".

"Luís e outros treinadores na sua posição também se provaram muito adaptáveis quando conseguem aplicar esses sistemas com estilos de jogo diferentes. Nós não temos um trato com ele ainda. Nós falamos com mais (nomes) além do Luís Castro. Nós esperamos anunciar um treinador nos próximos sete dias. Creio que será tempo suficiente para que eu possa juntar os desejos dessa comissão com a filosofia que temos como clube. Com o André (Mazzuco), com o Alessandro (Brito) e com a ajuda dos nossos amigos do Crystal Palace. Para começar a pegar jogadores e inclui-los naquele sistema. Em relação ao Campeonato Carioca, é uma pena que este momento de transformação aconteça quanto nós gostaríamos de estar ganhando esses clássicos", concluiu.

Enderson Moreira foi desligado do comando da equipe na última sexta-feira após avaliação de John Textor e sua equipe. O ex-técnico do Botafogo deixou o clube com aproveitamento na casa dos 73%, o melhor dos últimos anos no Alvinegro.