15/02/2022

Rio - O investidor norte-americano John Textor tem se mostrado bastante presente após o anuncio que estava adquirindo o Botafogo, que está em processo de transformação em SAF. Em entrevista à ESPN, ele explicou seus planos para o clube carioca e também para o futebol brasileiro.

"Então, digo isso de forma clara: na hora do jogo, quero atropelar o Flamengo. Mas, na quinta-feira seguinte ao jogo, depois da gente ganhar deles, podemos fazer uma ligação, uma reunião e conversar sobre como avançar a ideia de formar uma liga no Brasil, vender direitos de TV. Colaboração entre clubes. E, se eles ganharem da gente, vou atender a ligação deles de forma amistosa também", afirmou.

Textor é um dos sócios que comanda o Crystal Palace. O investidor defendeu o modelo do Campeonato Inglês para ser o futuro do futebol brasileiro.

"Gostaria de fazer coisas pelo futebol brasileiro que vão além do Botafogo. Acho que a colaboração entre os grandes clubes pode ajudar muito. No aspecto dos direitos de TV, temos que fazer como na Premier League. A gente se odeia no campo de jogo, mas cooperamos entre as diretorias", disse.