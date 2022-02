Gabriel Tigrão comemora um de seus dois gols na vitória do Botafogo sobre a Aparecidense, pela Copinha - Fábio de Paula/ BFR

Publicado 14/02/2022 18:36

O Botafogo ficou sem mais um atacante à disposição para a sequência do Campeonato Carioca. Além de Vitinho, que só retornará aos gramados em 2023, Gabriel Tigrão também precisará passar por cirurgia, segundo o clube, mas seu caso é mais leve do que o do companheiro.

O jovem atacante de 20 anos, que viralizou na Copa São Paulo se Futebol Júnior ao explicar que o apelido Tigrão vinha de sua avó que sonhava sempre que saía o animal no Jogo do Bicho, sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Devido à lesão meniscal medial, Gabriel passará por uma artroscopia. O Botafogo não divulgou prazo para o retorno.



Por outro lado, Vitinho lesão multiligamentar no joelho direito e também nos dois meniscos. Ele se machucou no clássico com o Fluminense, na quinta-feira, e novos exames de imagem constataram a gravidade da lesão e a necessidade de cirurgia para reparo dos meniscos e dos ligamentos.