Investidor americano John TextorFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/02/2022 15:26

O Botafogo terá uma nova equipe nas categorias inferiores. Pelo menos é o que garante John Textor. O norte-americano, que está prestes a comprar 90% da SAF do Alvinegro, tem planos de criar um 'Time B' ao Glorioso em entrevista ao "Negócios do Esporte".



A prática é comum no futebol europeu, principalmente na Inglaterra - vale lembrar que Textor também possui ações no Crystal Palace. Geralmente, é uma equipe sub-23 e um plantel que fica cima do sub-20 e abaixo do profissional.

É um time que dá oportunidade para jogadores que 'quebram' a idade das categorias de base mas ainda não conseguem espaço suficiente no time profissional. Também serve como uma forma de ajudar na transição de jogadores lesionados no time principal.



No Brasil, existe o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, justamente um torneio de cunho sub-23. O Botafogo nunca disputou por não ter uma equipe deste escalão, mas tem vaga garantida no torneio por estar no top-20 no ranking de clubes da CBF.



"Vamos acrescentar times ao Botafogo. Um time B, como existe em Portugal, esses grandes times B. Eles não são apenas o time reserva, são jogadores que estão lutando, talvez mais jovens, em reabilitação médica... Estão lutando para chegar ao time principal. Vamos crescer o nosso estafe, identificar pessoas talentosas que existem lá atualmente e criar empregos para elas. Porque precisamos ter um time principal, um time B, os melhores na categoria sub-20 também", explicou John Textor.