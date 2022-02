Investidor americano John Textor - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/02/2022 13:17

Rio - Enquanto segue procurando por um novo técnico após a saída de Enderson Moreira, o Botafogo também já conversa com possíveis reforços da chamada "Era John Textor". Em entrevista concedida ao "GE", o investidor norte-americano do Botafogo detalhou o perfil de contratações que deseja para esta primeira janela de transferências.

"Quero jogadores extremamente inteligentes, que tenham tranquilidade, que vejam o jogo em câmera lenta. Futebol é sobre tempo. Se você leva muito tempo para pegar a bola, você não tem o tempo certo para se proteger da pressão, de tomar as decisões certas. Procuro caráter, inteligência, senso de tranquilidade, sempre estou procurando por velocidade também", disse Textor.

Apesar da euforia por novos tempos em General Severiano, o torcedor do Botafogo também vive a ansiedade por esses reforços. Com ela, chegam juntas as críticas e a pressão pela rápida montagem do plantel que disputará Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

"Sinto a pressão, mas sinto um senso de tranquilidade diante disso porque sei de coisas que eles não sabem. Sei o que acontecerá na próxima terça, na sexta, me sinto muito confortável de que vamos dar a eles o que eles querem. Eu não sou o dono, há um Comitê de Transição. O que eles querem é a mesma coisa que eu, por isso não ligo para crítica ou pressão", finalizou o empresário.

O Botafogo mantém conversas por novas contratações na América do Sul e Europa, além de sondar outros mercados a partir da análise feita pelo departamento especializado do clube. O Alvinegro ainda pretende contratar o técnico português Luís Castro nos próximos dias.