Luís Castro comanda o Al-Duhail, do CatarReprodução

Publicado 13/02/2022 11:29

Com o alvo principal definido para assumir o comando do time após a demissão de Enderson Moreira, o Botafogo espera resolver a situação na próxima semana. Para isso, precisará conseguir a liberação do técnico português Luís Castro do Al-Duhail, do Catar.

Um dos problemas nesse momento é o pagamento da multa rescisória, de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões). Segundo o 'Ge', o Botafogo negocia para não precisar pagar o valor.



A aposta alvinegra é de que o técnico português tem contrato apenas até maio (o campeonato nacional termina em março), o que poderia facilitar a liberação. Entretanto, há outra situação importante a resolver, que é a questão salarial de toda a comissão técnica de Luís Castro, que seria de pelo menos R$ 15,7 milhões.



Por enquanto, Luís Castro segue treinando sua equipe. No sábado, ele fez trabalhos em campo e comandará o Al-Duhail na estreia na Copa do Emir do Qatar, terça-feira.