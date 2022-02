Elkeson - Reprodução

ElkesonReprodução

Publicado 11/02/2022 21:24

Rio - A situação do atacante Elkeson, alvo do Botafogo, deve ser prolongada. Desde que deixou o Guangzhou Evergrande, da China, em 2021, o jogador entrou na mira do Alvinegro, mas mantém a preferência por um retorno ao território chinês e aguarda uma proposta. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

Além disso, a janela chinesa deve demorar para ser encerrada e, consequentemente, a situação de Elkeson será prolongada por um pouco mais de tempo. Ainda de acordo com o jornalista, as chances do Botafogo contratar o atacante são pequenas.

Recentemente, o Botafogo sofreu com a concorrência do Ceará pelo atacante, mas a tendência é que, caso receba proposta da China, Elkeson não deve dificultar o possível retorno. No entanto, o Alvinegro tinha conversa encaminhada com o veterano, porém, o investidor americano John Textor pediu para pausar a negociação a fim de avaliar a situação de todos os possíveis reforços.