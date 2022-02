Enderson Moreira - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 11/02/2022 14:24 | Atualizado 11/02/2022 15:07

Rio - O apresentador André Rizek, do Grupo Globo, comentou sobre o técnico Enderson Moreira ter citado seu nome na coletiva da última quinta-feira, após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, pelo Campeonato Carioca. Nesta sexta, o jornalista afirmou que quem está pensando em afastar o treinador é o investidor americano John Textor.

"Quando a gente informa de possível demissão de técnico, não faz isso com prazer. Mas tem a informação e o compromisso é com a informação. Não é a gente demitindo, é o patrão dele que decidiu. Me refiro ao Botafogo, que está fazendo uma série de mudanças. Mas não só ao Botafogo, quatro técnicos já caíram no início da temporada", disse o apresentador André Rizek.



"Recebi a informação de uma fonte bem boa dizendo “caiu”, eu baixo a temperatura em dia de jogo, disse que estava sendo avaliado. Enderson não gostou do nome dele no noticiário e me citou na entrevista. Fica minha solidariedade a ele. Hoje já há notícia que o principal alvo é um técnico português, que está empregado (Luís Castro)", concluiu.