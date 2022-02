Torcida do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Rio - Com a eminente troca no comando do Botafogo, nomes europeus começam a ser especulados em General Severiano. Além de Luís Castro, principal alvo no momento, o treinador português António Oliveira, do Benfica B e ex-Athletico-PR, é um dos nomes que está em pauta. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa.

Aos 39 anos, António Oliveira passa por período de desenvolvimento na segunda equipe do Benfica-POR e visa uma oportunidade no time principal. Com sondagens, ele vê com bons olhos um retorno para o futebol brasileiro.

Pelo Furacão, em 2021, o treinador teve uma campanha de 58% de aproveitamento, com 21 vitórias, sete empates e 12 derrotas. António entregou o cargo após um momento de instabilidade na temporada.

O Botafogo deve anunciar um novo treinador nos próximos dias. Em processo de transição para o modelo de SAF (Sociedade Anônima de Futebol), John Textor e sua equipe indicam a demissão de Enderson Moreira, técnico campeão na Série B de 2021 e que, apesar da derrota de virada para o Fluminense, faz bom trabalho no Campeonato Carioca.