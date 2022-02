Enderson Moreira - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/02/2022 16:41

Rio - Após um excelente trabalho na Série B de 2021, Enderson Moreira pode deixar o Botafogo em breve. De acordo com o apresentador André Rizek, o treinador está tendo seu nome avaliado pelo americano John Textor, que está em processo de finalização da compra da SAF, e a permanência é incerta.

"Assim como Ronaldo, que ao comprar o Cruzeiro decidiu trocar a comissão técnica, o futuro dono do Botafogo John Textor também estuda, avalia, não consigo cravar se vai ficar com Enderson ou não. Posso informar que assim que o negócio for fechado vamos ter melhor noção…. O nome do Enderson, apesar de todo o trabalho brilhante na Série B, está sob avaliação dos futuros donos e de quem vai realmente tomar a decisão. É uma informação que trago com a maior responsabilidade possível sobre o Botafogo", disse Rizek durante o "Seleção SporTV" desta quinta-feira.

Enquanto tem seu futuro avaliado, Enderson segue comandando o Botafogo no Campeonato Carioca. O Glorioso volta a campo nesta quinta-feira, às 20h, contra o Fluminense, no Nilton Santos.