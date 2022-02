Com saída de Enderson encaminhada, Botafogo negocia com técnico português

Luís Castro - Reprodução

Publicado 11/02/2022 11:56

Rio - Com a saída de Enderson Moreira praticamente sacramentada, o Botafogo já começa a buscar um novo treinador. De acordo com o site "GE", o clube tem negociações avançadas com o português Luís Castro, que atualmente comanda o Al Duhail, do Catar. Ele é o nome favorito de John Textor.

A ideia do Botafogo é anunciar seu treinador já na próxima semana. No entanto, antes, o novo diretor de futebol, André Mazzuco, terá que acertar os detalhes para a saída de Enderson. A pressa para a chegada do novo técnico é para acelerar a busca por reforços.

O principal empecilho para a chegada de Luís Castro é a parte financeira. O português deseja que ele e sua comissão recebam entre 3 e 3,5 milhões de euros (R$ 17,8 e R$ 20,7 milhões na cotação atual) ao ano. Além disso, a multa rescisória para tirá-lo do Al Duhail é de 1 milhão de euros (R$ 5,9 mi).

O principal trabalho de Luís Castro foi a frente do Shakhtar Donetsk, quando conquistou o Campeonato Turco em 2019/2020. Recentemente, o treinador foi cotado para assumir Corinthians e Atlético-MG.