PVC durante o 'Seleção SporTV'Reprodução/SporTV

Publicado 11/02/2022 18:35

Durante o programa 'Seleção Sportv' desta sexta-feira (11), o jornalista Paulo Vinicius Coelho, o PVC, comentou sobre a saída de Enderson Moreira do comando do Botafogo. Segundo ele, a postura do treinador neste inicio de temporada não agradou o novo dono do futebol do clube, o americano John Textor.

"Enderson olha para o passado, subiu com o Bahia e foi fritado no Estadual com o Bahia. Textor percebeu que ele não está entendendo nada, o projeto não é vencer o próximo jogo, é montar uma estrutura para os próximos anos", falou PVC.



John Textor, que está prestes a adquirir 90% da SAF do Alvinegro, não é grande fã do treinador e pretende fazer mudanças no departamento de futebol do clube. A primeira é a saída do comandante.