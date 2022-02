Enderson Moreira foi desligado do comando do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 11/02/2022 14:58 | Atualizado 11/02/2022 15:04

Rio - Enderson Moreira não é mais técnico do Botafogo. O treinador deixou o comando da equipe após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense pela quinta rodada do Campeonato Carioca.

A decisão foi tomada em meio a reformulação no departamento de futebol do Alvinegro, que já aponta o técnico português Luís Castro, do Al-Duhail, do Catar, como favorito para assumir o lugar do campeão da Série B em 2021.

Em nota, o Botafogo se posicionou sobre a troca no comando da equipe que disputa o Cariocão.

"Em momento de transição para um novo modelo de gestão, mudanças são naturais e necessárias ao novo projeto. Com isso, o Botafogo comunica que Enderson Moreira não é mais o treinador da equipe de futebol. Junto ao profissional, também encerram o ciclo no Clube os auxiliares Luis Fernando Flores e Ailton Serafim, além do Preparador Físico Edy Carlos Soares.



No Alvinegro desde julho de 2021, Enderson Moreira conduziu o Botafogo de volta à elite do futebol nacional e sagrou-se campeão da Série B com a maior recuperação da história da competição e aproveitamento de 73%. Enderson comandou o Alvinegro em 31 jogos, sendo 20 vitórias, 7 empates e 4 derrotas.



O Clube agradece ao profissional e sua comissão na certeza da destacada contribuição na reconstrução do Botafogo, desejando sucesso em seus futuros projetos."