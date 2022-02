Diretor executivo de futebol - André Mazzuco - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/02/2022 19:57

Rio - O novo diretor executivo de futebol do Botafogo, André Mazzuco, foi apresentado nesta sexta-feira e aproveitou para agradecer ao ex-técnico Enderson Moreira pelo trabalho realizado desde a última temporada pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Além disso, o dirigente revelou que a avaliação do próximo treinador será para "elevar o patamar e buscar conquistas".

"Faço aqui uma menção honrosa ao trabalho do Enderson, é uma pessoa fantástica, acima da média, um profissional exemplar, fez um trabalho muito vitorioso aqui no clube. Porém, em função das mudanças, é necessário uma troca imediata até pelos novos projetos que acontecerão na sequência. É importante deixar claro que o Botafogo é muito grato ao Enderson e à toda comissão técnica, desejamos o melhor possível e com certeza ele vai continuar essa carreira que ele tem", disse o diretor de futebol André Mazzuco.



"A partir desse momento o clube busca um novo comandante para a sequência, que será que vai iniciar esse projeto novo, buscando elevar o patamar, colocar o Botafogo numa situação ainda mais competitiva, em busca de conquistas, com um projeto a curto, médio e longo prazo e busca por reforços", completou.

"Não tenho dúvida que o Botafogo inicia um processo extremamente importante em sua história, de busca por glórias, por vitórias, para realmente marcar na história do Botafogo com uma estruturação, onde teremos ferramentas importantes e pessoas importantes para colocar o Botafogo no patamar que ele merece", concluiu.