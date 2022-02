Investidor americano John Textor - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/02/2022 17:19

Nesta quinta-feira, o Botafogo informou que quitou as pendências salariais com atuais atletas, membros da comissão técnica e demais funcionários do clube. Além disso, o Alvinegro destacou que os direitos de imagem em aberto começaram a ser pagos e serão concluídos já na sexta-feira.



Vale destacar que, como o Botafogo tem parceria com o Sindeclubes, o sindicato só permitia o pagamento de 60 salários mínimos por jogador. Dessa forma, quem ganhava um salário superior a essa quantia em questão não recebia o valor que "sobrava".

Outro ponto esclarecido pelo Botafogo é em relação aos FGTS em atraso. O clube revelou que está próximo de firmar um acordo para parcelá-los e que, em 2022, "os depósitos do FGTS corrente estão sendo efetuados corretamente".



Em tempo: em busca de retomar a liderança, o Botafogo volta a campo nesta quinta-feira, às 20h, contra o Fluminense no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca.