Enderson Moreira ainda espera por reforços no Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Enderson Moreira ainda espera por reforços no Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/02/2022 19:24

Rio - O Botafogo está escalado para enfrentar o Fluminense nesta quinta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Carioca, às 20h, no Nilton Santos. Ao contrário do técnico Abel Braga, o treinador Enderson Moreira alterou a metade da equipe alvinegra para o Clássico Vovô.

Escalação do Botafogo Foto: Divulgação/Botafogo

Gatito Fernández; Daniel Borges, Kanu, Carli e Hugo; Barreto e Fabinho; Luiz Fernando, Erison, Matheus Nascimento e Diego Gonçalves. Técnico: Enderson Moreira.

Banco de reservas: Goleiro Diego Loureiro, o zagueiro Lucas Mezenga, o lateral-esquerdo Jonathan Silva, os meio-campistas Breno, Romildo, Kayque, Raí, Felipe Ferreira e Juninho e os atacantes Ronald, Vitinho Gabriel Conceição.