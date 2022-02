Sede de General Severiano - Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Sede de General SeverianoVitor Silva/SSPress/Botafogo

Publicado 12/02/2022 11:32

O Botafogo conseguiu uma vitória importante na busca para equacionar suas dívidas no fim de 2021. Em um acordo com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o Glorioso conseguiu um desconto de 59%, podendo pagar R$ 190 milhões em vez de R$ 466 milhões, segundo 'Goal'.

Em entrevista ao site, a advogada Andréa Mascitto, do escritório Pinheiro Neto Advogados, explicou, explicou a negociação.



"Negociamos com a Procuradoria, conseguiu o teto máximo da transação, que é um desconto de até 70% da sua dívida, desde que você não coma o principal. As dívidas mais recentes sofrem menor redução, mas as mais antigas sofrem maior redução. O acordo foi fechado em 29 de dezembro, a gente conseguiu incluir nessas mesmas condições dívidas que não tinham sido inscritas. A gente conseguiu que elas gozassem da mesma condição", explicou a advogada.



Para conseguir o novo valor, foram necessárias duas negociações. A primeira, reduziu as dívidas de R$ 418 milhões para R$$ 175 milhões. Já a segunda, de R$ 48,327 milhões para R$ 15 milhões.