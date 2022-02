Técnico interino Lúcio Flávio - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Técnico interino Lúcio FlávioFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/02/2022 18:59

Rio - O Botafogo entrará em campo com apenas uma mudança neste domingo contra o Vasco, às 20h, no Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O meia Raí substitui o atacante Matheus Nascimento e deve ser a única novidade do Alvinegro. A informação é do portal "GE".

Após ter recebido o terceiro cartão amarelo, o artilheiro do Botafogo está suspenso para o confronto contra o Vasco. No setor esquerdo, o lateral Hugo pode ser mantido, mas há a possibilidade de Jonathan Silva retornar à equipe titular alvinegra.

Provável escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Daniel Borges, Carli, Kanu e Hugo (Jonathan); Fabinho, Barreto e Raí; Luiz Fernando, Erison e Diego Gonçalves.