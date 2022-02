Investidor americano John Textor - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/02/2022 13:45

Rio - Antes de acertar a compra do investidor american John Textor com a SAF (Sociedade Anônima de Futebol) do Botafogo, a diretoria alvinegra conversou com o Grupo City. Além do Alvinegro, nove clubes brasileiros foram sondados. A informação é do jornalista Jorge Nicola.

No início de 2021, o primeiro clube foi o Oeste, mas a proposta por 6 milhões de euros não animou o clube paulista, que estava projetando o investimento em 10 milhões de euros. Novorizontino, Ferroviária e Botafogo-SP iniciaram também contatos.

De olho na Série do Campeonato Brasileiro, o Grupo City conversou com o Athletico-PR, América-MG, Cruzeiro e Botafogo. Entre todos os clubes, o Bahia foi o único que conseguiu avançar nas tratativas, mas sem sucesso.