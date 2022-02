Enderson Moreira se despede do Botafogo neste sábado - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/02/2022 19:30

Enderson Moreira se despediu um dia após ter sido demitido do Botafogo. O treinador publicou uma mensagem de despedida do Alvinegro nas redes sociais na tarde deste sábado. Entre os destaques, o fato de ter descoberto que seria tirado do cargo pela imprensa.



A decisão foi de John Textor e estava tomada desde o começo da semana, mas foi vazada nos bastidores horas antes do clássico contra o Fluminense, na quinta-feira. Na publicação, o treinador afirmou que a notícia abalou o elenco.



Apesar de dizer que não concorda com a decisão feita pelo norte-americano, o treinador ressalta a gratidão pelo Botafogo. Ele se despede do clube tendo o maior aproveitamento de um técnico pelo clube no Século XXI.

PUBLICAÇÃO DE ENDERSON MOREIRA:

"Saio hoje do Botafogo assim como cheguei: brigando para defender a história gloriosa de um clube que sempre admirei e passei a respeitar ainda mais depois que tive a honra de vestir essa camisa tão pesada.



Até a última rodada do Campeonato Carioca, mesmo com o elenco desmanchado, com muitas lesões e sem contratações - que me foram garantidas (essa foi a minha condição para permanecer no clube) -, éramos líderes da competição.



Sinceramente, respeito a decisão da nova diretoria. O que não posso concordar é com a forma como o processo foi conduzido. Saber pela imprensa que eu seria demitido a poucas horas de um clássico - mesmo com o time invicto na temporada e com a maior sequência sem derrotas (14) desde 2013 - gerou um clima de instabilidade em toda a equipe, que influenciou no decorrer da partida, afinal, somos seres humanos como quaisquer outros.



Não foi nada fácil para o time, que estava desacreditado, protagonizar a maior arrancada da história da Série B. Saímos da 14ª posição, próximos à zona de rebaixamento, e terminamos com o título e a volta à elite, o que provavelmente foi determinante para a venda do clube.



Mas essa mensagem vai muito além de justificativas. O objetivo maior é deixar meu agradecimento a todos, do fundo do meu coração. Ao presidente e toda sua diretoria, equipe técnica, todos os funcionários (que me acolheram com muito carinho desde a minha chegada) e principalmente ao torcedor, razão maior da existência de um clube de futebol. Sem vocês, tenho certeza de que nada disso seria possível.



Saio com a consciência tranquila e a sensação gratificante de dever cumprido. Não me considero herói. Sou apenas um profissional que defendeu essa bandeira com unhas e dentes até o último minuto de bola rolando.



Finalizo exaltando e agradecendo, mais uma vez, o carinho e a entrega da torcida botafoguense, que foi o pilar de tudo o que construímos aqui. Saio com a convicção de que o Botafogo fez muito mais por mim do que eu fiz pelo Botafogo e eu serei eternamente grato por isso."