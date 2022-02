Felipe Neto é torcedor do Botafogo - Divulgação/ Felipe Neto

Felipe Neto é torcedor do BotafogoDivulgação/ Felipe Neto

Publicado 14/02/2022 14:16

Rio - A decisão de John Textor em romper com praticamente todos os patrocínios no uniforme do Botafogo foi apoiada por um... ex-patrocinador do Alvinegro. Logo após o norte-americano ter divulgado a nota explicando a decisão, Felipe Neto apoiou a escolha do empresário prestes a comprar 90% da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) do Alvinegro.

Felipe Neto, vale lembrar, já esteve ali. Ele já patrocinou o Botafogo com as empresas "Neto's" e "Vigia de Preço" em 2018 e 2019. O youtuber explicou o ponto em postagem nas redes sociais.

"John Textor marcou um golaço aqui (romper os contratos)



Os patrocinadores eram necessários quando o Botafogo estava lutando pra sobreviver



Agora que há um investidor bilionário, os valores são MUITO baixos. É melhor ter a camisa limpa do que aceitar aquelas quantias.



Pra vocês terem noção de valor...



Investimos 600 mil na época do patrocínio do Vigia de Preço (empresa que vendemos no final do ano).



Isso pro John Textor são 114 mil dólares. Na época era muito importante pro Botafogo. Agora não mais", disse Felipe Neto.