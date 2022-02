Vitor Marinho, lateral-direito do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Publicado 14/02/2022 15:33

Rio - Vitor Marinho retomou às atividades com o grupo principal do Botafogo. O jovem lateral-direito, que foi recém-promovido aos profissionais após transação com o Resende, estava afastado há duas semanas para investigar uma suposta complicação no coração, como informou a Rádio Tupi.

Após a investigação do suposto problema, não foi diagnosticada qualquer alteração cardíaca que impeça Vitor Marinho de atuar com a camisa do Botafogo neste início de temporada.

Com a grave lesão no tendão calcâneo de Rafael, Vitor se torna a principal peça de reposição a lateral direita, caso Daniel Borges, titular, não possa atuar.

Aos 20 anos, Vitor Marinho ainda não estreou pelos profissionais do Botafogo. O lateral-direito foi um dos destaques da equipe sub-20 na temporada passada e foi comprado pelo Alvinegro junto ao Resende.