John Textor - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/02/2022 17:20 | Atualizado 14/02/2022 17:29

Rio - Em processo de transição para a SAF (Sociedade Anônima do Futebol), o Botafogo tem a contratação de um novo técnico como prioridade, porém, o Glorioso também já vem observando possíveis reforços. Um deles é o ganês Latif Blessing, do Los Angeles FC. As informações são do "Canal do TF".

Já haveria conversas entre as partes. O novo diretor executivo de futebol do Botafogo, André Mazzuco, já teria tentado a contratação de Latif em 2020, quando estava no Vasco. Ele contaria com a simpatia do profissional.

Nascido em Gana, Latif Blessing pode jogar como volante, meia, ponta ou lateral-direito. O seu vínculo com o clube norte-americano vai até o fim deste ano. O ganês está no Los Angeles FC desde 2018 e marcou 16 gols em 129 jogos.