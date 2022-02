Investidor americano John Textor - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/02/2022 17:32

Rio - Comprador de 90% da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) do Botafogo, John Textor entrou de vez na rotina do clube enquanto sua equipe participa do processo de transição para o modelo de clube-empresa. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, o empresário estará novamente no Rio de Janeiro na próxima semana, após encontro com dirigentes do Glorioso.

Está prevista para os próximos dias uma viagem envolvendo Durcesio Mello, presidente, e Eduardo Freeland, diretor, para conhecerem as instalações do Crystal Palace, equipe do sul de Londres, na Inglaterra, a qual Textor tem participação como sócio.

Após o encontro, o empresário deve vir ao Brasil para acompanhar mais de perto o processo de transição, que passa também por uma grande reformulação no departamento de futebol do clube. Segundo informações publicadas pelo jornalista citado acima, John Textor deve vir ao Brasil no próximo dia 21, segunda-feira.

Seria a segunda vez do investidor nas instalações do Botafogo. Anteriormente, quando chegou para assinar a oferta vinculante com o clube, foi recepcionado por dezenas de torcedores no aeroporto e partiu rumo ao Estádio Nilton Santos para conhecer as dependências do Glorioso.