Óscar RomeroFoto: Buda Mendes/AFP

Publicado 16/02/2022 12:35

Rio - Óscar Romero não será jogador do Botafogo. Apesar de ter acertado verbalmente com o Glorioso, o atacante paraguaio não recebeu a proposta oficialmente e já informou ao clube carioca que buscará outro destino. A informação é do site "GE".

Um dos motivos para Romero não ter recebido a proposta no papel é a transição no processo de venda da Sociedade Anônima do Futebol. Ele vinha sendo monitorado pelo Botafogo antes do início da participação de John Textor no clube.

Sem acordo com o Glorioso, a tendência, segundo veículos argentinos, é que Romero feche com o Boca Juniors. O Santos chegou a apresentar uma proposta, mas não agradou.